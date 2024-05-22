Челябинский Минздрав через суд обязали обеспечить инсулином 21-летнего парня

Минздрав Челябинской области через суд обязали обеспечить инсулином 21-летнего парня из Снежинска (ЗАТО), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что молодой человек состоит на учете с сахарным диабетом 1 типа и нуждается в приеме жизненно необходимых лекарств.
В 2022—2023 годах он неоднократно обращался в поликлинику по вопросу получения инсулина (речь про конкретный препарата — новорапид), однако направляемые заявки министерством в полном объеме не обеспечивались.
«Несвоевременное принятие мер по обеспечению лекарственным препаратом привело к необходимости его приобретения за счет собственных средств», — уточнили в прокуратуре города.
Там решили предъявить исковое заявление к Минздраву и заставить чиновников обеспечить парня лекарственным препаратом в необходимом количестве и взыскать деньги, затраченные на самостоятельную его покупку.
«Судом требования удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу, за его исполнением установлен контроль», — уточнили в пресс-центре регионального надзорного ведомства.