В Ростове-на-Дону приступили к обработке от личинок комара

Накануне, 21 мая, подрядная организация уничтожала клещей в Темерницкой роще; на участках от ул. Кудрявой до ул. Каскадной вдоль ул. Днепропетровской; в районе дома № 8 по ул. Штахановского; в районе дома № 4 по пр. Королева; на пл. Рабочей; в районе школы № 37 по пр. Коммунистическому.