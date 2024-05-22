В Ростове-на-Дону приступили к обработке от личинок комара

Накануне, 21 мая, подрядная организация уничтожала клещей в Темерницкой роще; на участках от ул. Кудрявой до ул. Каскадной вдоль ул. Днепропетровской; в районе дома № 8 по ул. Штахановского; в районе дома № 4 по пр. Королева; на пл. Рабочей; в районе школы № 37 по пр. Коммунистическому.
«За день в общей сложности пройдено 18 га. Всего же с начала теплого сезона от клещей обработано 361,7 га городских территорий. Также начата ларвицидная обработка от личинок комара в районе Можайских прудов и Северного водохранилища. Обработано 18,6 га», — уточняет градоначальник.
Он также добавляет, что темпам работ благоприятствует отсутствие осадков.