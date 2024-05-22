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Не оставляйте кошелёк пустым: народные приметы на 23 мая

Традиции укажут верный путь.

Православная церковь 23 мая вспоминает Симона Каналита, который проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Этот день совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. В такую дату нельзя было трогать землю, чтобы не нарушать её покой.

Что не следует делать в грядущий четверг?

  1. Тратить много денег, совершать крупные покупки — это может привести к бедности и долгам. Вместо этого лучше постараться экономить во всём, чтобы привлечь удачу в финансовой сфере жизни;
  2. Нельзя, чтобы кошелёк пустовал. В него следует положить хотя бы одну купюру, чтобы в нём всегда были деньги;
  3. Лениться, особенно когда дело касается уборки дома. По поверью, у кого в этот день дома будет беспорядок, то в жизни воцарится хаос;
  4. Пересаживать растения — они не приживутся на новом месте.

Приметы погоды:

  1. Если босая нога не мёрзнет во вспаханной земле, то следует начать сеять пшеницу;
  2. Если дождь пошёл в Симонов день, то и лето будет дождливым;
  3. Если вечером на небе видны большие кучевые облака, то на следующий день будет хорошая погода;
  4. Если утром пчёлы быстро летают, то установятся погожие дни.