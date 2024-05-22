Не оставляйте кошелёк пустым: народные приметы на 23 мая

Православная церковь 23 мая вспоминает Симона Каналита, который проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Этот день совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. В такую дату нельзя было трогать землю, чтобы не нарушать её покой.