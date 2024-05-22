Создатель систем управления космических ракет «Союз-2» умер в Екатеринбурге

Андрей Мисюра руководил НПО автоматики с мая 2016 года. До того он в течение двух лет возглавлял министерство промышленности и науки Свердловской области. Его назначение на пост директора НПО в 2016 году стало компромиссом после спешной отставки Леонида Шалимова. Она произошла после неудачного запуска ракеты с космодрома «Восточный». Причиной, по мнению специалистов, стал неисправный кабель, за производство которого отвечало екатеринбургское предприятие.