Создатель систем управления космических ракет «Союз-2» умер в Екатеринбурге

«Светлая память о Сергее Федоровиче навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории НПО автоматики. Помним, скорбим…» — сказано в некрологе, распространенном НПО автоматики.
Сергей Дерюгин в 1964 году закончил Челябинский политехнический институт и начал работать инженером в расчетно-теоретическом подразделении НИИ автоматики. В итоге он прошел путь до первого заместителя генерального директора НПО автоматики по науке, а в 1997 году Сергей Федорович стал генеральным конструктором объединения.
По словам коллег, Сергей Дерюгин обладал необычайно широкой инженерной эрудицией, хорошо ориентировался в производственных ситуациях, которые возникали в процессе разработки и испытаний ракетной техники, быстро принимал правильные и оптимальные решения.
Дерюгин лично внес большой вклад в развитие ракетной техники. С его именем связана успешная разработка морских ракетных комплексов и серийное изготовление системы управления для ракет «Союз-2», которые выводят на орбиту космические аппараты, доставляют грузы и космонавтов на МКС. Сергей Федорович также внес неоценимый вклад в создание аналого-цифрового моделирующего комплекса, на котором отрабатываются программы по управлению полетом изделий НПО автоматики.
Ранее ЕАН писал, что новым генеральным директором НПО автоматики назначен Михаил Изюмов, работавший в самарском РКЦ «Прогресс», где он прошел путь от инженера-конструктора до начальника отдела. Прежний директор НПОА Андрей Мисюра передал дела.
Андрей Мисюра руководил НПО автоматики с мая 2016 года. До того он в течение двух лет возглавлял министерство промышленности и науки Свердловской области. Его назначение на пост директора НПО в 2016 году стало компромиссом после спешной отставки Леонида Шалимова. Она произошла после неудачного запуска ракеты с космодрома «Восточный». Причиной, по мнению специалистов, стал неисправный кабель, за производство которого отвечало екатеринбургское предприятие.