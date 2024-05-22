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В Башкирии скончался молодой исполнитель песен на 25 языках

В Башкирии скончался молодой исполнитель песен на 25 языках.

Источник: Башинформ

В Башкирии скончался молодой исполнитель песен на 25 языках Ильдар Рахимгулов. Ему было 35 лет. По сообщениям коллег, у него случился инсульт.

Ильдар Рахимгулов был профессиональным певцом, выпускником Уфимского государственного института искусств. Некоторое время работал в Сибайском концертно-театральном объединении. Исполнял вокальную музыку различных стилей и эпох на 25 языках мира.

«Когда учились в академии искусств, он был одним из самых талантливых, порядочных, воспитанных студентов. Друг, очень человечный, готовый всегда прийти на помощь. Ты был украшением культурных событий», «Он так верил в свою звезду, мечтал об успехе. Очень-очень жаль, соболезную друзьям и близким. Его песни останутся с нами», — пишут в соцсетях его коллеги.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.