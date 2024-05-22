В Башкирии скончался молодой исполнитель песен на 25 языках.

«Когда учились в академии искусств, он был одним из самых талантливых, порядочных, воспитанных студентов. Друг, очень человечный, готовый всегда прийти на помощь. Ты был украшением культурных событий», «Он так верил в свою звезду, мечтал об успехе. Очень-очень жаль, соболезную друзьям и близким. Его песни останутся с нами», — пишут в соцсетях его коллеги.