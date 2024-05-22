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Свердловчане назвали главные причины стресса на работе

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая, УралПолит.Ru. Наибольший стресс на работе у жителей региона вызывают конфликты с коллективом. 75% опрошенных работников назвали именно эту причину. Исследование провели аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Источник: Freepik

Эту причину чаще других называли респонденты, возраст которых от 18 до 24 лет. Четверть жителей региона в качестве причин назвали внезапные созвоны по проекту. 23% сообщили, что стресс вызывает увольнение кого-то из коллег. Опрошенных также заставляет нервничать непродуктивное общение в рабочих чатах. Почти каждый третий свердловчанин отметил, что испытывает стресс от сообщений, которые приходят в выходные или после окончания рабочего дня.

Ранее сообщалось, что жителей Свердловской области на лето стали звать на подработку в южные регионы. В пятерку вакансий с самой большой предлагаемой зарплатой — повар на море в Геленджике с зарплатой от 140 тысяч до 155 тысяч рублей на руки.

социология