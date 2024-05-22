Свердловчане назвали главные причины стресса на работе

Эту причину чаще других называли респонденты, возраст которых от 18 до 24 лет. Четверть жителей региона в качестве причин назвали внезапные созвоны по проекту. 23% сообщили, что стресс вызывает увольнение кого-то из коллег. Опрошенных также заставляет нервничать непродуктивное общение в рабочих чатах. Почти каждый третий свердловчанин отметил, что испытывает стресс от сообщений, которые приходят в выходные или после окончания рабочего дня.