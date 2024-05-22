В Братске строят активити-парк «Хэппилэндия»

Площадь будущего развлекательного пространства 1500 кв. м и находится парк напротив торгового центра «Тёплый дом» недалеко от автостанции в Центральном районе. Единовременная вместимость здания — 600 детей. Здесь появится множество современных спортивно-игровых комплексов. Работы начались год назад. Здание возвели с нуля на пустыре, сейчас его готовность уже достигла 70%. А к 1 сентября этого года объект планируется сдать.
В 2020 году в администрации Братска было принято решение о развитии автостанции города и прилегающей к ней территории. Активити-парк стал одним из таких проектов. Инициативу создания подобного объекта выдвинул братский предприниматель Султонзода Фаридун. Вскоре к идее реализации присоединились и другие инвесторы и был разработан проект.
Накануне мэр Братска Сергей Серебренников посетил сроительную площадку.
— Сегодня эта территория приобретает законченный вид. Здесь появились новые торговые точки, учреждения, производственные и транспортные компании. Подходят к завершению пусконаладочные работы детского развлекательного центра. У него достаточно большая площадь — 1500 кв. м. Здесь будет сооружено много современных игровых развлекательных комплексов для детей. Они все сертифицированы, прошли экспертизу. Возрастной ценз — от года и старше. Строительство стало возможным благодаря современному подходу группы компаний «Рубеж»: Тулин Владимир Николаевич, Сикало Александр Владимирович — активные предприниматели, которые не стоят на месте, всегда включают инновационный подход. С учётом специфики компании «Рубеж», первоклассными здесь будут не только игровые комплексы, но и меры безопасности: охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, эвакуационные выходы
— Мы относимся очень серьёзно к вопросам безопасности. Потому что в стране происходят разные события, и для нас это становится очень важным, потому что касается самого дорогого, что есть у горожан — это их дети, здоровье. Поэтому здесь будет большое внимание всем мерам по нахождению на площадке, но также и противопожарные меры будут соблюдены и сделаны по первому классу. Также качественно проведены все проектные работы. Мы сейчас уже будем закачивать монтажные и пусконаладочные работы, чтобы к концу лета либо к началу осени этот объект был готов принять первых посетителей, — сказал директор ООО «Рубеж» Александр Сикало.
— В течение трёх лет мы инвестируем в эту площадку, и видно, сколько сделано. Идея построить детский центр была позитивно встречена в администрации Братска. Нам не нужно проводить длинные конкурсы и выбирать подрядчиков где-то на стороне. Мы подрядчика выбираем сами. Что же касается административной поддержки, мы получаем её на протяжении всех трёх лет. Это согласования, разрешения на строительство и многие другие вопросы. Если бы не шаги навстречу со стороны городской власти, мы бы так быстро это не сделали. Добавлю, что центр даст не только полезный отдых детям, но и 40 новых рабочих мест — в основном, для молодёжи Братска. Великолепно! — рассказал предприниматель Владимир Тулин.
Детский парк такого типа будет первым в Братске и вторым по величине в Иркутской области, площадь которого составляет 1800 кв.м.