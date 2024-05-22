В Братске строят активити-парк «Хэппилэндия»

— Сегодня эта территория приобретает законченный вид. Здесь появились новые торговые точки, учреждения, производственные и транспортные компании. Подходят к завершению пусконаладочные работы детского развлекательного центра. У него достаточно большая площадь — 1500 кв. м. Здесь будет сооружено много современных игровых развлекательных комплексов для детей. Они все сертифицированы, прошли экспертизу. Возрастной ценз — от года и старше. Строительство стало возможным благодаря современному подходу группы компаний «Рубеж»: Тулин Владимир Николаевич, Сикало Александр Владимирович — активные предприниматели, которые не стоят на месте, всегда включают инновационный подход. С учётом специфики компании «Рубеж», первоклассными здесь будут не только игровые комплексы, но и меры безопасности: охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, эвакуационные выходы и т. д. Компания имеет в этом огромный опыт. Конечно, такие объекты нам нужны, но ещё больше нам нужны такие руководители. Владимир Николаевич Тулин был активным депутатом городской Думы. Сегодня эстафету он передаёт Александру Владимировичу Сикало. И мы эту эстафету принимаем, и будем вместе работать на результат, — сказал глава города.