Работа наземного транспорта в семи округах столицы изменится с 23 и 25 мая

«Комфортные и безопасные поездки на наземном транспорте — одна из наших приоритетных задач. Сеть маршрутов города требует постоянной настройки, так как появляются новые станции метро и Московских центральных диаметров (МЦД), жилые и социальные объекты. В конце мая улучшится работа более 20 маршрутов автобусов и электробусов почти в 30 районах столицы. Продолжаем развивать сеть наземного городского транспорта по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Так, с 23 мая автобусы маршрута № 265 вместо Потешной улицы пойдут по Колодезной улице и Оленьему Валу. Жителям будет удобнее добираться до станций метро и социальных объектов. Транспорт станет ходить чаще.
С 25 мая автобусы № 48 в обе стороны поедут по Карамышевской набережной. Улучшится транспортная доступность района Хорошево-Мневники.
Маршруты № 180 и 609 объединят в новый — C289. Поездки внутри района станут удобнее. Около станции Рабочий Поселок МЦД-1 можно будет воспользоваться маршрутом № 16, а на улицах Беловежской, Вяземской и Толбухина — новым маршрутом C289.
Помимо этого, с 25 мая вместо маршрута № 2 электробусы переведут на маршруты № 356 и 210, их трассы сейчас дублируются. Дополнительными электробусами усилят маршруты № 356 и 210. Транспорт будет ходить чаще, сократится время ожидания на остановках. Для автобусов Е30 добавят остановку «Пятницкое шоссе, 37».
Маршрутная сеть Москвы продолжает развиваться. В городе создают новые маршруты и корректируют трассы действующих, а также переносят и добавляют остановки. Это необходимо для повышения качества обслуживания пассажиров.
Подробнее обо всех изменениях работы наземного городского транспорта с 23 и 25 мая можно узнать на сайте.