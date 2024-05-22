Началась реставрация скульптур на крыше Дома геологов

«Скульптурная композиция “Наука и труд” работы Юрия Орехова украшает крышу Дома геологов на Смоленской набережной уже практически 70 лет. За это время скульптуры ни разу не реставрировались и сейчас находятся в аварийном состоянии. На их поверхности зафиксированы разрушения, трещины, расслаивание, а металлический каркас подвергся коррозии. Как только в 2019 году это здание было признано объектом культурного наследия регионального значения, мы начали принимать меры по сохранению его главного украшения. Сначала прошли противоаварийные работы, затем специалисты подробно изучили скульптуры и на основе полученной информации разработали проект по их сохранению, к реализации которого приступают прямо сейчас», — рассказал Алексей Емельянов.