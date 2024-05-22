Началась реставрация скульптур на крыше Дома геологов

«Скульптурная композиция “Наука и труд” работы Юрия Орехова украшает крышу Дома геологов на Смоленской набережной уже практически 70 лет. За это время скульптуры ни разу не реставрировались и сейчас находятся в аварийном состоянии. На их поверхности зафиксированы разрушения, трещины, расслаивание, а металлический каркас подвергся коррозии. Как только в 2019 году это здание было признано объектом культурного наследия регионального значения, мы начали принимать меры по сохранению его главного украшения. Сначала прошли противоаварийные работы, затем специалисты подробно изучили скульптуры и на основе полученной информации разработали проект по их сохранению, к реализации которого приступают прямо сейчас», — рассказал Алексей Емельянов.
Реставраторам предстоит очистить скульптуры от загрязнений, укрепить конструкции и дополнить утраченные элементы. Позже композицию воссоздадут в мастерских и вернут на историческое место.
Работы пройдут под контролем специалистов Мосгорнаследия в рамках согласованного проекта и выданного разрешения. Завершить реставрацию планируют до конца года.
Дом геологов — часть архитектурного ансамбля Смоленской набережной. Здание в стиле сталинского ампира построили в 1950-е годы по проекту архитектора Андрея Ростковского. На его крыше с северо-западной стороны установлена композиция «Наука и труд» работы скульптора Юрия Орехова. В ее центре на декоративной стенке находится барельеф с изображением серпа и молота в обрамлении рогов изобилия. По бокам разместились четыре скульптуры мужчин и женщин, символизирующие работников науки и тружеников-пролетариев. На фасаде можно увидеть эркеры с лепниной, ленты из фруктовых гирлянд, звезд и розеток.
Здание украсило Смоленскую набережную в 1956 году, его возвели по заказу Министерства геологии СССР. Поэтому его сразу прозвали Домом геологов. Среди его известных жильцов профессор, ученый, основоположник учения о поисках месторождений полезных ископаемых в СССР Владимир Крейтер, замминистра геологии в 1940—1949 годах Яков Данильченко. Сейчас здесь также живут несколько геологов, в том числе первооткрыватель месторождения полезных ископаемых в Якутии Василий Аристов.