В столице расселили 74 дома по программе реновации с начала года

Так, в НАО и ЮВАО расселено по 18 домов, в СВАО — 10. Два дома уже снесли, остальные готовят к демонтажу. На их месте возведут жилье с сопутствующей инфраструктурой.
«Всего в расселенных домах проживали более 11,5 тысячи человек. Всем переселяющимся жителям предоставляются равнозначные квартиры с готовой отделкой, выполненной в строгом соответствии с утвержденными Мэром Москвы стандартами программы реновации. Благодаря этому переезжающим не надо тратить время на ремонт», — отметил Сергей Левкин.
Всего на таких условиях в столице расселено 645 жилых зданий, 430 домов уже снесено. Более 140 тысяч жителей переехали в новые комфортные квартиры.
Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.