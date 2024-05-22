Последние звонки начались в школах Иркутской области

На этой неделе для школьников Иркутской области звучат последние звонки. Торжественные линейки и праздники в этом году проходят для 12 тысяч выпускников. Как и всегда, в день прощания со школой одиннадцатиклассникам зачитают приказ о допуске к государственной итоговой аттестации, ее основной период начнется 23 мая и продолжится до 5 июля. Об этом сообщили в правительстве региона.
— Впереди еще непростая пора экзаменов, но не волнуйтесь, верьте в себя и в свое будущее, и никогда не забывайте, что ваш взрослый путь начался у школьного порога, — обратился к выпускникам министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Тем временем у учащихся девятых классов свои торжественные линейки, в них участвуют почти 33 тысячи человек. А 21 мая начался основной период сдачи ГИА, первым предметом стал иностранный язык. Далее школьникам предстоят испытания по биологии, обществознанию, химии и информатике, они пройдут 27 мая. Стоит добавить, что информатика — лидер среди предметов на выбор.
Детские сады тоже провожают своих выпускников в мае, а выпускные вечера в школах запланированы на конец июня.