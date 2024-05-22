Последние звонки начались в школах Иркутской области

На этой неделе для школьников Иркутской области звучат последние звонки. Торжественные линейки и праздники в этом году проходят для 12 тысяч выпускников. Как и всегда, в день прощания со школой одиннадцатиклассникам зачитают приказ о допуске к государственной итоговой аттестации, ее основной период начнется 23 мая и продолжится до 5 июля. Об этом сообщили в правительстве региона.