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Отец ребенка с СМА из Екатеринбурга вновь вышел на пикет и готов ехать в Москву

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин — отец маленького Миши с СМА, которому Минздрав не хочет выдавать положенное лекарство — вновь вышел на пикет. Мужчина готов ехать добиваться правды в Москву. Как рассказала супруга Дмитрия и мать ребенка Яна Бахтина, сегодня ее муж пикетирует возле здания уральского полпредства.

Он вновь обращается к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь.

«На сегодняшний день Миша прошел очередной осмотр и тестирование по неврологическим шкалам в областной детской клинической больнице Екатеринбурга, где показал положительную динамику. Ребенок показывает прекрасные результаты, что и фиксируют врачи в осмотрах. Осмотр Миша прошел по инициативе министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова», — рассказала Накануне.RU Яна Бахтина.

По ее словам, еще 10 апреля состоялась их личная встреча с министром, и Карлов заверил, что готов помочь в решении вопроса по обеспечению лекарственным препаратом «Рисдиплам». Чиновник пообещал, что будет лично участвовать в этом процессе.

«Нас попросили пройти тестирование и осмотр Миши, чтобы оценить ребенка на сегодняшний день, чтобы назначить лекарство. Мы сбились со счету, сколько раз Мишу осматривали врачи, писали в заключениях, что нежелательных явлений не выявлено, фиксировали положительную динамику. Ни у кого нет сомнений, что терапия ребенку идет только на пользу. На сегодняшний день вопрос по обеспечению лекарственным препаратом “Рисдиплам” так и не решен», — говорит Яна.

Мать Миши отметила, что пикеты будут продолжаться до тех пор, пока ребенок не будет обеспечен жизненно необходимым препаратом.

«Дима готов ехать в Москву с пикетом на Красную Площадь», — добавила Яна Бахтина.

Напомним, этой зимой Дмитрий уже выходил на пикет к уральскому полпредству и был задержан полицией. Мужчине назначили штраф, который в дальнейшем был отменен.

В феврале нынешнего года родители ребенка с диагнозом СМА выиграли суд у свердловского Минздрава.