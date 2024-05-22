Отец ребенка с СМА из Екатеринбурга вновь вышел на пикет и готов ехать в Москву

«Нас попросили пройти тестирование и осмотр Миши, чтобы оценить ребенка на сегодняшний день, чтобы назначить лекарство. Мы сбились со счету, сколько раз Мишу осматривали врачи, писали в заключениях, что нежелательных явлений не выявлено, фиксировали положительную динамику. Ни у кого нет сомнений, что терапия ребенку идет только на пользу. На сегодняшний день вопрос по обеспечению лекарственным препаратом “Рисдиплам” так и не решен», — говорит Яна.