Молодежный день ПМЭФ в 2024 году: все о главном экономическом форуме России

В Молодежный день ПМЭФ пройдет около 30 мероприятий для юных специалистов, среди них будут лекции, деловые-игры и мастер-классы. Их проведут не только представители бизнеса и крупные предприниматели, но и эксперты медиа. О самых интересных мероприятиях — рассказываем ниже. Ознакомиться в полном формате с программой Молодежного дня можно на официальном сайте.