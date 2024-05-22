Молодежный день ПМЭФ в 2024 году: все о главном экономическом форуме России

27-ой международный экономический форум «ПМЭФ-2024» пройдет с 5 по 8 июня в культурной столице. В рамках мероприятия более полутора тысяч специалистов обсудят актуальные вопросы и тенденции экономического развития России. В настоящее время уже известно о 110 странах, желающих принять участие.
Студенты и молодые профессионалы тоже смогут посетить деловые обсуждения и выступить на ведущей мировой площадке центра «Экспофорум» со своими предложениями в рамках Молодежного дня. О том, когда проводится Молодежный день ПМЭФ и как на него зарегистрироваться, расскажем ниже по тексту.
Про прошлогодний 26-форум, мы уже рассказывали в отдельном материале.
Цель и задачи Молодежного дня ПМЭФ
В 2024 году приоритетной целью Молодежного дня является создание кадрового резерва для ведущих компаний России. Молодые специалисты, прошедшие отбор, смогут на практике изучить вопрос экономического развития страны.
Среди актуальных задач форума:
- поддержание отечественного бизнеса.
- содействие научным и технологическим проектам.
- повышение профессиональных навыков юных специалистов.
- освоение формата наставничества для привлечения студентов и молодых профессионалов к актуальным экономическим вопросам.
Молодежный день: дата проведения
27-ой Петербургский международный экономический форум в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня в культурной столице России. 8 июня, в последний день мероприятия, будет организован международный молодежный экономический форум в рамках ПМЭФ.
Условия участия в молодежном дне ПМЭФ
Молодые люди (в возрасте от 18 до 35 лет включительно) могут стать участниками форума в 2024 году, если они:
- являются студентами высших учебных заведений.
- принадлежат к категории молодых предпринимателей и специалистов.
- представляют сообщество юных ученых.
- управляют общественными организациями.
Программа молодежного дня ПМЭФ
В Молодежный день ПМЭФ пройдет около 30 мероприятий для юных специалистов, среди них будут лекции, деловые-игры и мастер-классы. Их проведут не только представители бизнеса и крупные предприниматели, но и эксперты медиа. О самых интересных мероприятиях — рассказываем ниже. Ознакомиться в полном формате с программой Молодежного дня можно на официальном сайте.
«Бизнес-ренессанс: прошлое встречает будущее»
Интерактивная игра-экскурс в предпринимательское прошлое и взгляд в бизнес-будущее. В рамках мероприятия участники погрузятся в историческую эпоху XIX века и представят себя в роли стартапера того времени.
«Знать бы в 20»
Молодежная программа при поддержке Газпромбанк. Тех пройдёт в формате разговора о взрослой жизни и возможностях, которые эксперты точно не хотели бы упустить, будь им 20.
«От идеи до продукта»
Деловая игра при поддержке Центрального университета, предусматривающая полное погружение в процесс предпринимательства в условиях, максимально приближенных к работе успешного стартапа. В ходе игры участники получат реальные практические навыки, обратную связь от опытных менторов, вдохновение и мотивацию на дальнейшее карьерное развитие.
«30 вопросов миллиардеру»
Сессия в формате блица, где приглашенный предприниматель отвечает на разнообразные вопросы от молодых людей. В рамках мероприятия юные профессионалы смогут лично узнать, какой путь проходят коммерчески успешные предприниматели, представляя на экономическом рынке свой продукт.
«Бизнес не спит: разборы 360»
Мероприятие в шоу-формате — это возможность для молодых предпринимателей представить свои идеи и наработки перед опытными бизнес-лидерами и получить ценные советы и рекомендации для развития своего бизнеса.
Как зарегистрироваться на Молодежный день ПМЭФ
Зарегистрированные участники форума смогут посетить все его мероприятия в последний день проведения, 8 мая. Прикрепляем пошаговую инструкцию для регистрации участия.
- Первый шаг — регистрация на ИТ-платформе «Росмолодежь. Бизнес».
- Второй шаг — подача заявки на участие с выбранным проектом через личный кабинет.
- Третий, финальный шаг — регистрация участия в Молодёжном дне на официальном сайте Фонда «Росконгресс».
Сроки регистрации
Стать участником Молодежного дня ПМЭФ, можно при соблюдении всех условий и прохождения регистрации до 17 апреля 2024 года.
Чтобы погрузиться в атмосферу ПМЭФ, рекомендуем посмотреть, какие были мероприятия и кто из экспертов был приглашен в 2023 году.
Кристина Корчанова