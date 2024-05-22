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Выяснилось, сколько потратят родители из Нижнего Новгорода на организацию выпускного

В опросе приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов.

Источник: Время

Организация выпускного для 9-классников обходится родителям примерно в 12 300 рублей на каждого ученика в Нижнем Новгороде. Это показал опросе сервиса SuperJob.

Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге эта сумма — 14 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.

Выпускные балы после 11 класса обойдутся в Нижнем Новгороде в 14 500 рублей для каждого выпускника.

Одеть девятиклассника для выпускного бала сегодня стоит 13 500 рублей, одиннадцатиклассника — 17 000 рублей. Для выпускницы 9 класса — 15 500 рублей, а в 11 классе — в 17 700 рублей.

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