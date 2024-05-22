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До +20° ожидается в Иркутске 23 мая

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в западных и южных районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: НИА Байкал

Ветер северо-восточный, юго-восточный с переходом в западных, северо-западных районах на северо-западный, юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура ночью +2,+7°, при облачной погоде +8,+13°, в северных и верхнеленских районах в пониженных формах рельефа −1,-6°, заморозки, днем +17,+22°, при облачной погоде +8,+13°.

В Иркутске завтра переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер ночью северо-западный 3−8 м/с, днем восточный, юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью до +7°, днем +18,+20°.