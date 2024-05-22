До +20° ожидается в Иркутске 23 мая

Ветер северо-восточный, юго-восточный с переходом в западных, северо-западных районах на северо-западный, юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура ночью +2,+7°, при облачной погоде +8,+13°, в северных и верхнеленских районах в пониженных формах рельефа −1,-6°, заморозки, днем +17,+22°, при облачной погоде +8,+13°.