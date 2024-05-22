Воронежцы запустили салют над водохранилищем в день объявления ракетной опасности

Вечером вторника, 21 мая, жители воронежского ЖК «Лазурный» в социальных сетях сообщили, что над водохранилищем неизвестные запустили салют. Днем вторника в регионе объявляли ракетную опасность. Отбой был дан в 13:56.
В комментариях к публикации в социальной сети горожане разбились на два лагеря. Часть воронежцев осудили такой поступок, отметив, что кто-то может испугаться. Горожане высказали мысль, что продажу салютов надо запретить и ввести штраф за их запуск. Другие пользователи соцсети отметили, что запуск салюта произошел не в момент ракетной опасности, а намного позже, и предположили, что люди могут отмечать какой-то праздник или важное событие.
Как сообщало РИА «Воронеж», во время ракетной опасности накануне в столице Черноземья включили сирены, а по телевидению запустили оповещение о воздушной тревоге. Учащихся некоторых школ и вузов города эвакуировали в подвалы и коридоры без окон.