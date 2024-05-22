Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи смогут отправляться на Байкал два раза в неделю

Стоимость билета составит от 6 399 рублей.

Источник: Омский аэропорт

Омский аэропорт опубликовал расписание рейсов из Омска в Иркутск. Город традиционно является стартовой точкой для путешествия на озеро Байкал. Перевозить омичей будет авиакомпания S7 Airlines.

Прямые рейсы Омск-Иркутск будут осуществляться по вторникам и субботам. Вылет из Омска в 01:15, перелёт займёт 2 часа 55 минут. Стоимость билета в одну сторону составит от 6 399 рублей.

В пресс-службе Омского аэропорта также отметили, что от Иркутска до Байкала можно добраться как на машине, так и на рейсовом автобусе, а также на электричке или речным транспортом.

Ранее стало известно о продаже субсидированных билетов из Омска в Горно-Алтайск. Стоимость поездки на одного человека составляет 5 247 рублей. Рейсы будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ Аэро», которая предлагает билеты и по другим маршрутам — в Тобольск, Самару и Абакан. Стоимость билетов в эти города составляет от 3 315 рублей до 5 090 рублей.

туризм и отдых