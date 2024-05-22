В Ферганской и Андижанской областях выявили хищения электричества и газа почти на 1,5 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ферганской и Андижанской областях правоохранители выявили несколько случаев незаконного подключения к электросетям и сетям газоснабжения. Ущерб государству составил около 1,5 миллиарда сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.