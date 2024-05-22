В Ферганской и Андижанской областях выявили хищения электричества и газа почти на 1,5 миллиарда сумов

О случаях незаконного использования электроэнергии и природного газа сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
В Багдадском районе Ферганской области ответственные лица фермерского хозяйства изменили показатели электросчетчика через вмешательство в работу прибора. Таким образом, было незаконно израсходовано электроэнергии на сумму 867,2 миллиона сумов.
В Бувайдинском районе этой же области руководитель частной клиники взломал электросчетчик и изменил показания прибора. Установлено, что ущерб от незаконного использования электроэнергии составил 83,3 миллиона сумов.
В Узбекистанском районе Ферганской области местный житель организовал нелегальный цех по производству извести. Он самовольно подключил самодельные горелки к общим сетям газоснабжения и незаконно использовал газ на сумму 289,1 миллиона сумов.
В Балыкчинском районе Андижанской области местный житель также незаконно подключил производственный цех к общим сетям газоснабжения. Ущерб от его действий составил 236,5 миллиона сумов.
По данным фактам возбуждены дела по статье 169 (кража) Уголовного кодекса, проводятся следственные работы.