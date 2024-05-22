Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ферганской и Андижанской областях выявили хищения электричества и газа почти на 1,5 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ферганской и Андижанской областях правоохранители выявили несколько случаев незаконного подключения к электросетям и сетям газоснабжения. Ущерб государству составил около 1,5 миллиарда сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

О случаях незаконного использования электроэнергии и природного газа сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

В Багдадском районе Ферганской области ответственные лица фермерского хозяйства изменили показатели электросчетчика через вмешательство в работу прибора. Таким образом, было незаконно израсходовано электроэнергии на сумму 867,2 миллиона сумов.

В Бувайдинском районе этой же области руководитель частной клиники взломал электросчетчик и изменил показания прибора. Установлено, что ущерб от незаконного использования электроэнергии составил 83,3 миллиона сумов.

В Узбекистанском районе Ферганской области местный житель организовал нелегальный цех по производству извести. Он самовольно подключил самодельные горелки к общим сетям газоснабжения и незаконно использовал газ на сумму 289,1 миллиона сумов.

В Балыкчинском районе Андижанской области местный житель также незаконно подключил производственный цех к общим сетям газоснабжения. Ущерб от его действий составил 236,5 миллиона сумов.

По данным фактам возбуждены дела по статье 169 (кража) Уголовного кодекса, проводятся следственные работы.

ЖКХ
энергетика