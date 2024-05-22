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Во Владивостоке ещё одна школьница создала канал в мессенджере для оскорблений

13- летняя девочка травила своих сверстников.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке 13-летняя девочка создала канал в мессенджере Telegram (18+), где издевалась над своими сверстниками. Эту информацию обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.

Отмечается, что личность школьницы была установлена, и в сопровождении ее отца она была доставлена в отдел полиции № 2. Девочка признался в том, что создала канал, на котором размещала фотографии своих одноклассников с оскорбительными комментариями и требовала деньги за удаление этих материалов, подсмотрев эту практику в СМИ.

Ранее в Приморье 12-летняя девочка создала аналогичный канал. Чат был заблокирован, а саму шестиклассницу отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Со временем новую группу, в которой администратор оскорбляла сверстников, стали активно обсуждать в соццетях Приморья. Поэтому девочка, испугавшись ответственности, сама удалила ТГ-канал.

Девочка признала свою вину и раскаивается в содеянном. Ее поставят на профучет. Вместе с тем, отца правонарушительницы привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.