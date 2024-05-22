Собянин: в майские праздники Москву посетили 2,2 млн туристов

По его словам, в майские праздники загрузка столичных гостиниц составляла 68%. При этом до 70% постояльцев отелей составляли семьи с детьми.
Градоначальник отметил, что Москва становится все более привлекательной для семейного отдыха.
Согласно сведениям Собянина, в течение первого квартала этого года в Москве побывали 5,86 млн гостей, что на 20% больше аналогичного показателя доковидного 2019 года.
«Объем туристско-экскурсионного потребления за этот период оценивается в более чем 300 млрд рублей, а объем поступлений в бюджет — в более чем 40 млрд рублей», — написал градоначальник.
Напомним, по итогам 2023 года турпоток в Москве вырос почти на четверть.