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Собянин: в майские праздники Москву посетили 2,2 млн туристов

Число туристов, посетивших Москву во время майских праздников, в 2024 году достигло 2,2 млн человек, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, в майские праздники загрузка столичных гостиниц составляла 68%. При этом до 70% постояльцев отелей составляли семьи с детьми.

Градоначальник отметил, что Москва становится все более привлекательной для семейного отдыха.

Согласно сведениям Собянина, в течение первого квартала этого года в Москве побывали 5,86 млн гостей, что на 20% больше аналогичного показателя доковидного 2019 года.

«Объем туристско-экскурсионного потребления за этот период оценивается в более чем 300 млрд рублей, а объем поступлений в бюджет — в более чем 40 млрд рублей», — написал градоначальник.

Напомним, по итогам 2023 года турпоток в Москве вырос почти на четверть.

туризм и отдых
Собянин Сергей