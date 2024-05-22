В Омске садовые автобусы начали ходить по-новому

С 20 мая городские садовые маршруты в Омске начали работать четыре раза в неделю. Теперь уехать в СНТ можно по выходным, а также по вторникам и четвергам.
Как сообщили в департаменте транспорта городской администрации, пассажирское предприятие № 8 выполняет.
перевозки по маршрутам:
- № 71 «Ул. Лобкова — СНТ “Шинник”
- № 112 “Ул. Гашека — СНТ “Осташково”
- № 131 “Ул. 20-я Линия — СНТ “Золотое Руно”
- № 139 “Ул. Дружбы — СНТ “Нефтехимик”
- № 141 “Пос. Чкаловский — СНТ “Золотое Руно”
- № 171 “Пос. Чкаловский — СНТ “Осташково”
- № 178 “ПО “Иртыш” — СНТ “Осташково”
Телефон для справок: (3812) 90−12−12 (справочная служба АО “Пассажирсервис”).
Работа же автобусов на межмуниципальных садовых маршрутах относится к компетенции областного Минтранса.
Речь идёт о следующих маршрутах:
- № 144 «пос. Солнечный — СНТ “Автомобилист-2” (Переезд)»
- № 358 Омск — Сады «Зеленый берег»
- № 162 «ул. Л. Чайкиной — СНТ “Озерный”
- № 165 ПО им. Баранова — СНТ “33 км Русско-Полянского тракта”
- № 185 ПО “Иртыш” — СНТ “Тепличный-1” (СНТ “Сибирский садовод-9”)
- № 140 ул. 21-я Амурская — СНТ “Половинка”
- № 145 ул. Нефтезаводская — СНТ “Росинка”
- № 190 пос. Солнечный — СНТ “Авиатор”
- № 158 ПО им. Баранова — СНТ “Орбита”
- № 174 ул. Дружбы — СНТ “Кедр”
- № 111 ул. 21-я Амурская — СНТ “Автомобилист” (СНТ “Нефтяник-2”)
- № 161 ул. Володарского — СНТ “33 км Русско-Полянского тракта”
- № 160 ПО “Иртыш” — СНТ “33 км Русско-Полянского тракта”
- № 122 ул. Лобкова — СНТ “33 км Русско-Полянского тракта”
- № 177 пос. Чкаловский — СНТ “Сыропятский”
- № 173 ул. Ватутина — СНТ “Заозерный”
- № 156 ПО “Иртыш” — СНТ “Кварц”
- № 169 ул. 20-я Линия — СНТ “Радист-1”
- № 127 ул. Дергачева — СНТ “Муравушка”
- № 191 ул. 20-я Линия — СНТ “Правда”
- № 193 ул. 20-я Линия — СНТ “Сыропятский”
- № 172 пос. Солнечный — СНТ “Северо-Любинский”
По вопросам организации перевозок по пригородным садовым маршрутам необходимо обращаться по телефону (3812) 23−29−41.