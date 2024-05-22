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В Омске садовые автобусы начали ходить по-новому

С 20 мая садовые маршруты в Омске начали работать четыре раза в неделю.

Источник: МК.RU Омск

С 20 мая городские садовые маршруты в Омске начали работать четыре раза в неделю. Теперь уехать в СНТ можно по выходным, а также по вторникам и четвергам.

Как сообщили в департаменте транспорта городской администрации, пассажирское предприятие № 8 выполняет.

перевозки по маршрутам:

  • № 71 «Ул. Лобкова — СНТ “Шинник”
  • № 112 “Ул. Гашека — СНТ “Осташково”
  • № 131 “Ул. 20-я Линия — СНТ “Золотое Руно”
  • № 139 “Ул. Дружбы — СНТ “Нефтехимик”
  • № 141 “Пос. Чкаловский — СНТ “Золотое Руно”
  • № 171 “Пос. Чкаловский — СНТ “Осташково”
  • № 178 “ПО “Иртыш” — СНТ “Осташково”

Телефон для справок: (3812) 90−12−12 (справочная служба АО “Пассажирсервис”).

Работа же автобусов на межмуниципальных садовых маршрутах относится к компетенции областного Минтранса.

Речь идёт о следующих маршрутах:

  • № 144 «пос. Солнечный — СНТ “Автомобилист-2” (Переезд)»
  • № 358 Омск — Сады «Зеленый берег»
  • № 162 «ул. Л. Чайкиной — СНТ “Озерный”
  • № 165 ПО им. Баранова — СНТ “33 км Русско-Полянского тракта”
  • № 185 ПО “Иртыш” — СНТ “Тепличный-1” (СНТ “Сибирский садовод-9”)
  • № 140 ул. 21-я Амурская — СНТ “Половинка”
  • № 145 ул. Нефтезаводская — СНТ “Росинка”
  • № 190 пос. Солнечный — СНТ “Авиатор”
  • № 158 ПО им. Баранова — СНТ “Орбита”
  • № 174 ул. Дружбы — СНТ “Кедр”
  • № 111 ул. 21-я Амурская — СНТ “Автомобилист” (СНТ “Нефтяник-2”)
  • № 161 ул. Володарского — СНТ “33 км Русско-Полянского тракта”
  • № 160 ПО “Иртыш” — СНТ “33 км Русско-Полянского тракта”
  • № 122 ул. Лобкова — СНТ “33 км Русско-Полянского тракта”
  • № 177 пос. Чкаловский — СНТ “Сыропятский”
  • № 173 ул. Ватутина — СНТ “Заозерный”
  • № 156 ПО “Иртыш” — СНТ “Кварц”
  • № 169 ул. 20-я Линия — СНТ “Радист-1”
  • № 127 ул. Дергачева — СНТ “Муравушка”
  • № 191 ул. 20-я Линия — СНТ “Правда”
  • № 193 ул. 20-я Линия — СНТ “Сыропятский”
  • № 172 пос. Солнечный — СНТ “Северо-Любинский”

По вопросам организации перевозок по пригородным садовым маршрутам необходимо обращаться по телефону (3812) 23−29−41.