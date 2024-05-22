В Алматы сносят этаж клубного дома в предгорном районе

После судебных разбирательств Алматинский городской суд принял решение о сносе третьего этажа. Демонтажные работы ведутся вручную, чтобы избежать повреждений нижних этажей здания.
Представители управления градостроительного контроля напомнили о важности соблюдения законодательства в области архитектурной и градостроительной деятельности.
«Призываем собственников земельных участков и строительные компании не допускать нарушений Закона об архитектурной и градостроительной деятельности РК и Правил организации застройки, и начинать строительство только на законных основаниях. В противном случае грозит ответственность в рамках законодательства с рассмотрением дел в судебных инстанциях и высокой вероятностью последующего сноса», — отметили в управлении.
Аким Алматы Ерболта Досаев поручил ужесточить контроль за незаконными строениями. С прошлого года в городе были снесены 34 незаконных объекта, включая жилые комплексы «Мечта» и «KHAN».