В Алматы сносят этаж клубного дома в предгорном районе

«Призываем собственников земельных участков и строительные компании не допускать нарушений Закона об архитектурной и градостроительной деятельности РК и Правил организации застройки, и начинать строительство только на законных основаниях. В противном случае грозит ответственность в рамках законодательства с рассмотрением дел в судебных инстанциях и высокой вероятностью последующего сноса», — отметили в управлении.