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В Алматы сносят этаж клубного дома в предгорном районе

Управление градостроительного контроля Алматы объявило о начале демонтажа третьего этажа в жилом комплексе Pine Hill, расположенном в микрорайоне Ерменсай. Нарушения были выявлены при проверке, в ходе которой выяснилось, что владелец объекта превысил разрешение на двухэтажное строительство, возвысив дополнительный этаж, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Источник: Пресс-служба акима города Алматы

После судебных разбирательств Алматинский городской суд принял решение о сносе третьего этажа. Демонтажные работы ведутся вручную, чтобы избежать повреждений нижних этажей здания.

Представители управления градостроительного контроля напомнили о важности соблюдения законодательства в области архитектурной и градостроительной деятельности.

«Призываем собственников земельных участков и строительные компании не допускать нарушений Закона об архитектурной и градостроительной деятельности РК и Правил организации застройки, и начинать строительство только на законных основаниях. В противном случае грозит ответственность в рамках законодательства с рассмотрением дел в судебных инстанциях и высокой вероятностью последующего сноса», — отметили в управлении.

Аким Алматы Ерболта Досаев поручил ужесточить контроль за незаконными строениями. С прошлого года в городе были снесены 34 незаконных объекта, включая жилые комплексы «Мечта» и «KHAN».

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