Певица Юлия Савичева выступит на Дне города в Иркутске 1 июня

В Иркутске на Дне города, который пройдёт 1 июня, перед жителями выступит певица Юлия Савичева. Праздничный концерт под названием «С днём рождения, Иркутск!» посвящён 363-летию города.
Жителей Иркутска приглашают на мероприятие, которое начнётся в 17:30 на площади графа Сперанского. Сначала перед зрителями выступят кавер-группы и творческие коллективы. Среди них будут — «Пираты» и «BURRN», MC «Zammer». После этого в 21:00 на сцену выйдет певица Юлия Савичева и исполнит наиболее известные песни — «Москва — Владивосток», «Если в сердце живет любовь», «Отпусти», «Прости», «Привет», «Малыш».
Напомним, что в мае на Дне города Ангарска выступит певица Анита Цой. Мероприятие состоится на пересечении улиц Алёшина и Васильевой.
Также на фестиваль «Ангара-Джаз», который пройдёт в этнографическом музее «Тальцы» в июне приедет Леонид Агутин.