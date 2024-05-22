Певица Юлия Савичева выступит на Дне города в Иркутске 1 июня

Жителей Иркутска приглашают на мероприятие, которое начнётся в 17:30 на площади графа Сперанского. Сначала перед зрителями выступят кавер-группы и творческие коллективы. Среди них будут — «Пираты» и «BURRN», MC «Zammer». После этого в 21:00 на сцену выйдет певица Юлия Савичева и исполнит наиболее известные песни — «Москва — Владивосток», «Если в сердце живет любовь», «Отпусти», «Прости», «Привет», «Малыш».