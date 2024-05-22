Жительница Уссурийска записала граждан Узбекистана в отцы своих детей за 100 тысяч рублей

Сомнительные, внезапно появившиеся родственники заинтересовали прокурора, который после обращения в Уссурийский районный суд, установил, что факты отцовства являются недействительными.
Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края, в отношении гражданки РФ, оформившей в качестве отцов своих детей граждан Республики Узбекистан за денежное вознаграждение, возбуждено уголовное дело.
По рассказам обвиняемой, в назначенные дни она с некой гражданкой по предварительной договоренности приезжали в ЗАГС, где сообщали недостоверные сведения и получали свидетельства о рождении.
В данный момент актовые записи аннулированы, на какой стадии находится рассмотрение уголовного дела, не сообщается.