На жару и тополиный пух в автобусах пожаловались воронежцы

Жители Воронежа и пригорода жалуются, что поездки в автобусах в такую погоду становятся невыносимыми. Проблема, как говорят пассажиры общественного транспорта, заключается в том, что водители автобусов не включают кондиционеры. А открытые форточки из-за летящего тополиного пуха не дают никакого эффекта, точнее, усугубляют ситуацию. В итоге некоторым воронежцам становится плохо, люди теряют сознание.
Как подозревают горожане, водители нарочно не включают кондиционеры, ведь устройства увеличивают расход топлива, а, значит, поездки становятся невыгодными для компаний-перевозчиков. В частности, по словам воронежцев, комфортом пассажиров пренебрегают водители общественного транспорта, принадлежащего ПАТП-3 и «Воронежпассажиртрансу». Однако такие картины можно увидеть и в других автобусах.
Напомним, что в Воронеже регулярно ведутся споры относительно повышения стоимости проезда. На этом традиционно настаивают перевозчики, мол, лишь так можно говорить об улучшении общественного транспорта. При этом, по словам представителей компаний, стоимость проезда должна быть выше 40 рублей. Однако в настоящий момент подтвержденных данных о росте тарифов нет.