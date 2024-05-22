На жару и тополиный пух в автобусах пожаловались воронежцы

Напомним, что в Воронеже регулярно ведутся споры относительно повышения стоимости проезда. На этом традиционно настаивают перевозчики, мол, лишь так можно говорить об улучшении общественного транспорта. При этом, по словам представителей компаний, стоимость проезда должна быть выше 40 рублей. Однако в настоящий момент подтвержденных данных о росте тарифов нет.