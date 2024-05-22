В Новосибирской области детям до 14 лет хотят запретить посещать пляжи без взрослых

«Предлагается установить ограничение пребывания детей в возрасте до 14 лет на водных объектах без присмотра совершеннолетних лиц. Основанием для этого послужила статистика гибели детей на водных объектах, которые в подавляющем большинстве находились на водных объектах без присмотра, что должно способствовать снижению несчастных случаев. Законопроект направлен на профилактику оставления детей без присмотра на водных объектах», — пояснил позицию надзорного ведомства заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Вячеслав Толстых.