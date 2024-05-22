В Новосибирской области детям до 14 лет хотят запретить посещать пляжи без взрослых

Детям до 14 лет в Новосибирской области планируют запретить ходить на пляжи без сопровождения взрослых. Соответствующие поправки в региональный закон «О защите прав детей» в среду, 22 мая рассмотрели на заседании комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, поправки в закон предлагает внести прокуратура области.
«Предлагается установить ограничение пребывания детей в возрасте до 14 лет на водных объектах без присмотра совершеннолетних лиц. Основанием для этого послужила статистика гибели детей на водных объектах, которые в подавляющем большинстве находились на водных объектах без присмотра, что должно способствовать снижению несчастных случаев. Законопроект направлен на профилактику оставления детей без присмотра на водных объектах», — пояснил позицию надзорного ведомства заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Вячеслав Толстых.
Зампредседателя комитета Евгений Подгорный, в свою очередь, предложил принять поправки в закон как можно быстрее, с учётом того, что в области вскоре начнётся купальный сезон, а также озвучил статистику трагических случаев на водоёмах региона.
«Ежегодно на водных объектах Новосибирской области гибнут десятки детей. В 2022 год — 17 случаев, в 2023 году — 15. Наша прямая обязанность принять меры», — отметил Подгорный.
В результате комитет принял решение рекомендовать Заксобранию принять проект закона в первом чтении. Ближайшая сессия регионального парламента назначена на 30 мая 2024 года.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске готовят к открытию шесть городских пляжей.