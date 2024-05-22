В Казани с рельсов сошел трамвай

В Казани на Сибирском тракте трамвайный вагон сошел с рельсов из-за износа путей, уложенных в 1986 году. МУП «Метроэлектротранс» подчеркнул, что ежедневно следят за состоянием рельсов, но есть участки, требующие замены.
Сейчас на балансе предприятия 132 км трамвайных путей, в том числе 70 км с предельным износом. На обновление путей, подстанций и кабельного хозяйства необходимо около 5 млрд рублей.
Сошедший вагон не помешал движению электротранспорта, его подняли на пути и отправили в депо.
Напомним, движение по мосту Миллениум в Казани могут открыть в июле.