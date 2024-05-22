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В Казани временно изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов

Эти маршруты следуют в направлении ЦПКиО им М. Горького.

Комитет по транспорту Казани сообщает, что в связи с проведением аварийных работ по улице Вишневского МУП «Водоканал» с 22 мая временно, до завершения ремонтных работ, изменены схемы движения автобусных маршрутов № 1, 4, 25, 71. Эти маршруты следуют в направлении ЦПКиО им. М. Горького.

Маршруты будут следовать через улицы Вишневского, Достоевского, Лейтенанта Шмидта, Абжалилова и Н. Ершова. После этого они продолжат движение по своим обычным маршрутам.

На время проведения работ остановочный пункт «ЦПКиО им. М. Горького» исключается из схемы движения указанных маршрутов.