«Асфальт буквально разорвало»: в мэрии объяснили причину испорченных дорог в Омске

«Гарантийный срок у нас на дороги составляет четыре года. Таких дорог у нас 84, все дороги мы обследовали, выявили замечания. Они есть у всех дорог — где-то глобальные, где-то мелкие. Но на всех дорогах продольные и поперечные трещины — это нормальное явление. Подрядчик в течение четырех лет проливает эти трещины. Всем подрядчикам мы выдали предписания, они должны устранить нарушения до 1 июня», — рассказал специалист.