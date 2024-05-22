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«Асфальт буквально разорвало»: в мэрии объяснили причину испорченных дорог в Омске

По мнению специалистов, в этом виновата зима с большими перепадами температур.

Источник: Om1.ru

Заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Омска Асхат Сабитов в прямом эфире «Вестей Омск» рассказал, что все без исключения дороги, которые были отремонтированы в прошлом году, после зимы оказались испорчены. Но их будут ремонтировать по гарантии.

«Гарантийный срок у нас на дороги составляет четыре года. Таких дорог у нас 84, все дороги мы обследовали, выявили замечания. Они есть у всех дорог — где-то глобальные, где-то мелкие. Но на всех дорогах продольные и поперечные трещины — это нормальное явление. Подрядчик в течение четырех лет проливает эти трещины. Всем подрядчикам мы выдали предписания, они должны устранить нарушения до 1 июня», — рассказал специалист.

По его мнению, в разрушении асфальта в первую очередь виноваты перепады температур в зимний период. Асхат Сабитов вспомнил, что за сутки температура менялась от нуля до −20 градусов.

«Днём было сыро, ночью всё замерзало. Асфальтовое покрытие буквально разрывало», — сказал чиновник.