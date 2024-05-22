Дочки или «Лексус»? Хабаровчанин лишился дорогой иномарки из-за отцовского долга

В Хабаровске приставы арестовали дорогостоящий автомобиль местного жителя за долги. Они образовались из-за того, что мужчина долгое время не платил алименты двоим дочерям. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С женой мужчина развелся, и суд обязал его выплачивать алименты. Но бывшей для него стала не только супруга, но и две дочки. Их жизнями он совершенно не интересовался. В итоге накопилось 300 тысяч рублей долга.
— Отстаивая права и законные интересы несовершеннолетних сотрудники отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей применили меры принудительного характера, предусмотренные законодательством, — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Должнику запретили выезжать за пределы страны, обратили взыскание на его накопление и запретили регистрационные действия в отношении недвижимости.
Кроме того, стало ясно, что у мужчины есть премиальное авто марки Lexus. Сотрудники УФССП арестовали машину. Если владелец за 10 дней не найдет 300 тысяч, то с «ласточкой» придется попрощаться.