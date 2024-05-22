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Дома насиделись, пора и в свет выйти: куда пойти в Хабаровске в конце мая

Культурный досуг организовали в мае жителям Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

В конце мая хабаровчан ждет много интересных мероприятий для взрослых и детей. В преддверии лета в городе пройдут спектакли, лекции, мастер-классы, которые позволят узнать много нового и расширить круг интересов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Для любителей высокой культуры и классического репертуара Хабаровский краевой театр драмы предлагает посетить премьеру спектакля «Гранатовый браслет». Постановка настроит на лиричный лад и заставит задуматься о сложности и противоречивости человеческих взаимоотношений. Спектакль рассчитан на лиц старше 12 лет.

Дальневосточный художественный музей приглашает на лекцию «Образ Богородицы в русской живописи» (16+). Лекторий позволит обратиться к трактовке и способам изображения Богородицы в творчестве Михаила Нестерова, Виктора Васнецова и Михаила Врубеля.

Поклонники экспериментальных и необычных событий тоже смогут найти для себя развлечение по душе. Театр «Триада» приглашает хабаровчан на проект-спектакль «лаб. Земля». Проблема поколений, человеческие пороки и жизнь — все это в творчестве режиссера Михаила Васюкова. Спектакль предназначен для лиц старше 16 лет.

Краевая научная библиотека приглашает хабаровчан от шести лет на экскурсию «Нескучная научная». У детей будет возможность пройтись по лабиринтам Плюснинского особняка, увидеть книжный лифт, посетить черную лестницу, старинный чердак и книгохранилище. Здесь расскажут историю об образовании библиотеки, ее первых дарителях книг, а также о том, где изначально находилось здание библиотеки, и каким образом было перенесено полмиллиона изданий на улицу Муравьева-Амурского.

Проект «Лимонарт» организовывает экскурсии по Хабаровску. 23 мая состоится прогулка совместно с исследователем Алексеем Колесниковым. Экскурсия предлагает пройтись по склонам нынешней улицы Ленина от Калинина до Тургенева, исследуя городские контрасты, заповедные уголки, клейменый кирпич и деревянный модерн, «спрятанные» и утраченные стены. На прогулке можно будет познакомиться с владельцами пивных, книжных и банных заведений, увидеть живописные картины быта из разных эпох. Экскурсия подойдет для хабаровчан старше 12 лет.

Для детей Дом культуры и молодежи покажет премьеру спектакля «Вовка в тридевятом царстве», приуроченного к окончанию учебного года. Постановка не имеет возрастных ограничений, поэтому отлично подойдет даже для самых юных зрителей. Хи ждут и приключения, и загадки, и волшебство — все то, что так любят маленькие зрители.

Для самых любопытных ребят в торговом центре «Али- Восток» пройдет выставка «Мир будущего» с роботами, интересными мастер-классами и VR-играми. Показ технологий и развлечений будущего предлагают вниманию самые необычные экспонаты: мебель из пакетов, кроссовки из покрышек и даже одежду из молока. Выставка не имеет возрастных ограничений.

Для всей семьи тоже найдется способ провести время вместе. 26 мая состоится фестиваль воздушной гимнастики «Открытый спорт», не имеющий возрастных ограничений. Такое событие в Хабаровске впервые. Спортсмены, являющиеся призерами и победителями крупных соревнований и Чемпионата России, будут работать на высоте шести метров без страховки.

Любителям активного отдыха старше 12 лет предлагают сплавиться по реке Хор. Природа, водный простор и таежные красоты. Сплав пройдет по реке Сукпай от бетонного моста до поселка Сукпай.

Нестандартный вариант для отдыха — ретрит. Поездка в загородную базу «Атмосфера», костер, песни под гитару и йога. То, что так нужно каждому в конце рабочей недели для настоящей перезагрузки. Подходит для лиц старше 18 лет.