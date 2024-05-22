Дома насиделись, пора и в свет выйти: куда пойти в Хабаровске в конце мая

Краевая научная библиотека приглашает хабаровчан от шести лет на экскурсию «Нескучная научная». У детей будет возможность пройтись по лабиринтам Плюснинского особняка, увидеть книжный лифт, посетить черную лестницу, старинный чердак и книгохранилище. Здесь расскажут историю об образовании библиотеки, ее первых дарителях книг, а также о том, где изначально находилось здание библиотеки, и каким образом было перенесено полмиллиона изданий на улицу Муравьева-Амурского.