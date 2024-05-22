Дома насиделись, пора и в свет выйти: куда пойти в Хабаровске в конце мая

В конце мая хабаровчан ждет много интересных мероприятий для взрослых и детей. В преддверии лета в городе пройдут спектакли, лекции, мастер-классы, которые позволят узнать много нового и расширить круг интересов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Для любителей высокой культуры и классического репертуара Хабаровский краевой театр драмы предлагает посетить премьеру спектакля «Гранатовый браслет». Постановка настроит на лиричный лад и заставит задуматься о сложности и противоречивости человеческих взаимоотношений. Спектакль рассчитан на лиц старше 12 лет.
Дальневосточный художественный музей приглашает на лекцию «Образ Богородицы в русской живописи» (16+). Лекторий позволит обратиться к трактовке и способам изображения Богородицы в творчестве Михаила Нестерова, Виктора Васнецова и Михаила Врубеля.
Краевая научная библиотека приглашает хабаровчан от шести лет на экскурсию «Нескучная научная». У детей будет возможность пройтись по лабиринтам Плюснинского особняка, увидеть книжный лифт, посетить черную лестницу, старинный чердак и книгохранилище. Здесь расскажут историю об образовании библиотеки, ее первых дарителях книг, а также о том, где изначально находилось здание библиотеки, и каким образом было перенесено полмиллиона изданий на улицу Муравьева-Амурского.
Проект «Лимонарт» организовывает экскурсии по Хабаровску. 23 мая состоится прогулка совместно с исследователем Алексеем Колесниковым. Экскурсия предлагает пройтись по склонам нынешней улицы Ленина от Калинина до Тургенева, исследуя городские контрасты, заповедные уголки, клейменый кирпич и деревянный модерн, «спрятанные» и утраченные стены. На прогулке можно будет познакомиться с владельцами пивных, книжных и банных заведений, увидеть живописные картины быта из разных эпох. Экскурсия подойдет для хабаровчан старше 12 лет.
Для детей Дом культуры и молодежи покажет премьеру спектакля «Вовка в тридевятом царстве», приуроченного к окончанию учебного года. Постановка не имеет возрастных ограничений, поэтому отлично подойдет даже для самых юных зрителей. Хи ждут и приключения, и загадки, и волшебство — все то, что так любят маленькие зрители.
Для всей семьи тоже найдется способ провести время вместе. 26 мая состоится фестиваль воздушной гимнастики «Открытый спорт», не имеющий возрастных ограничений. Такое событие в Хабаровске впервые. Спортсмены, являющиеся призерами и победителями крупных соревнований и Чемпионата России, будут работать на высоте шести метров без страховки.
Любителям активного отдыха старше 12 лет предлагают сплавиться по реке Хор. Природа, водный простор и таежные красоты. Сплав пройдет по реке Сукпай от бетонного моста до поселка Сукпай.
Нестандартный вариант для отдыха — ретрит. Поездка в загородную базу «Атмосфера», костер, песни под гитару и йога. То, что так нужно каждому в конце рабочей недели для настоящей перезагрузки. Подходит для лиц старше 18 лет.