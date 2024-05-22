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Москвичам раскрыли сроки начала купального сезона

Купальный сезон в Москве можно будет открывать через пару недель. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Источник: Агентство «Москва»

По данным синоптика, в ближайшее время температура воды прогреется до нужного уровня только на черноморском побережье. На юге России температура моря уже прогрелась до 18 градусов. В Московском регионе, по словам специалиста, вода намного холоднее.

«Сейчас около 13 градусов температура воды, через пару недель, на стыке первой-второй декады июня, там, может, и в Центральной России уже тоже будет открываться купальный сезон», — пояснил Тишковец.

Ранее Тишковец прогнозировал теплое лето в России в этом году. По его данным, температура воздуха ожидается около или выше нормы.

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