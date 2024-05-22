Выяснилось, когда закроют фуникулер во Владивостоке

С 1 июня по 1 июля специалисты начнут ремонтировать колесные пары вагонов и рельсовые пути фуникулера во Владивостоке, проведут косметический ремонт помещений. Затем понадобятся статические и динамические испытания транспорта, сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на мэрию.
Фуникулер во Владивостоке был введен в эксплуатацию 5 мая 1962 года на склоне сопки Орлиной. Его нижний остановочный пункт расположен на улице Пушкинской, верхний — на проспекте Красоты.
Отметим, что по сей день это единственный фуникулер в России, действующий в качестве общественного транспорта. Обычно линия работает с 7:00 до 20:00 и за полную смену перевозит до двух тысяч пассажиров, включая как жителей Владивостока, так и прибывающих летом туристов.
Такой транспорт часто следует проверять на исправность оборудования и механизмов. Ранее «Комсомолка» сообщала о подобном ремонте год назад.