Выяснилось, когда закроют фуникулер во Владивостоке

Отметим, что по сей день это единственный фуникулер в России, действующий в качестве общественного транспорта. Обычно линия работает с 7:00 до 20:00 и за полную смену перевозит до двух тысяч пассажиров, включая как жителей Владивостока, так и прибывающих летом туристов.