И ландыши, и сирень, и каштаны: Синоптик Колесов объяснил, почему в Петербурге все начало цвести одновременно

Погода в Петербурге в мае выдалась неоднозначной. Начало месяца было холодным, а с середины пришло потепление, вслед за которым начали распускаться цветы. При этом в городе сейчас можно увидеть и тюльпаны, и черемуху, и сирень, и ландыши, и даже каштаны. А цвести одновременно они не должны. Почему так произошло, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
— В Петербурге наблюдается очередной природный «коллапс». В городе все начало цвести одновременно, нарушая принятые для каждого растения сроки. Дело в том, что холодное начало мая задержало развитие растений, но сроки их приходят, поэтому, как только подошло серьезное тепло, все дружно стало распускаться, — написал синоптик в своем Telegram-канале.
При этом ситуация с одновременным цветением сразу нескольких видов растений наблюдается в Северной столице не в первый год. Но что поделать, такая уж погода в городе.
— Скорее всего, цветы пока распустились только в наиболее теплом Петербурге. За городом пока все развивается по плану. Сужу по своей даче, где ландыши еще не появились, сирень не набухла, и только черемуха цветет, — добавил Колесов.
А что касается погоды, то пока прогнозы не меняются. Потепление продолжается, и уже в это воскресенье, 26 мая, столбик термометра должен преодолеть отметку в +26 градусов.