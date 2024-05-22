И ландыши, и сирень, и каштаны: Синоптик Колесов объяснил, почему в Петербурге все начало цвести одновременно

Погода в Петербурге в мае выдалась неоднозначной. Начало месяца было холодным, а с середины пришло потепление, вслед за которым начали распускаться цветы. При этом в городе сейчас можно увидеть и тюльпаны, и черемуху, и сирень, и ландыши, и даже каштаны. А цвести одновременно они не должны. Почему так произошло, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.