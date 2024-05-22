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Заморозки ударят по Хабаровскому краю 24 и 25 мая

МЧС предупреждает о заморозках в Хабаровском крае: меры предосторожности.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: AP 2023

Заморозки угрожают южным и центральным районам Хабаровского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно данным Дальневосточного УГМС, 24—25 мая в южных и центральных районах Хабаровского края прогнозируются заморозки. Температурный минимум составит 0 −2 градуса в Вяземском, Бикинском, Амурском, Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах, а также в районе имени Лазо.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают о возможном ущербе сельскохозяйственным культурам и только что посаженному урожаю. Главам муниципалитетов даны рекомендации по принятию мер для предотвращения инцидентов и минимизации последствий. О метеопрогнозе также уведомлены руководители министерств, ведомств и объектов жизнеобеспечения.

Главное управление МЧС напоминает жителям Хабаровского края о мерах личной безопасности:

— водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию;

— пешеходам важно быть предельно внимательными на дорогах;

— родителям не оставлять детей без присмотра;

— одеваться по погоде и не выходить в природу и на акваторию;

— владельцам сельхозугодий и подворий необходимо принять меры для сохранения урожая.