Заморозки ударят по Хабаровскому краю 24 и 25 мая

Заморозки угрожают южным и центральным районам Хабаровского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Согласно данным Дальневосточного УГМС,
Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают о возможном ущербе сельскохозяйственным культурам и только что посаженному урожаю. Главам муниципалитетов даны рекомендации по принятию мер для предотвращения инцидентов и минимизации последствий. О метеопрогнозе также уведомлены руководители министерств, ведомств и объектов жизнеобеспечения.
Главное управление МЧС напоминает жителям Хабаровского края о мерах личной безопасности:
— водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию;
— пешеходам важно быть предельно внимательными на дорогах;
— родителям не оставлять детей без присмотра;
— одеваться по погоде и не выходить в природу и на акваторию;
— владельцам сельхозугодий и подворий необходимо принять меры для сохранения урожая.