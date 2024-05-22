Заморозки ударят по Хабаровскому краю 24 и 25 мая

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают о возможном ущербе сельскохозяйственным культурам и только что посаженному урожаю. Главам муниципалитетов даны рекомендации по принятию мер для предотвращения инцидентов и минимизации последствий. О метеопрогнозе также уведомлены руководители министерств, ведомств и объектов жизнеобеспечения.