Стало известно, какая погода ждет свердловчан в июне

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, на территории Свердловской области средняя месячная температура июня ожидается +14, +17 градусов, что является почти нормой. Количество осадков будет около и меньше нормы, которая составляет 62−85 мм, в горах до 100 мм. Об этом сообщили ЕАН в Уральском управлении по гидрометеорологии.