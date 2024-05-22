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Стало известно, какая погода ждет свердловчан в июне

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, на территории Свердловской области средняя месячная температура июня ожидается +14, +17 градусов, что является почти нормой. Количество осадков будет около и меньше нормы, которая составляет 62−85 мм, в горах до 100 мм. Об этом сообщили ЕАН в Уральском управлении по гидрометеорологии.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +19°

Тем временем в Свердловской области повсеместно ожидаются дожди 25 и 26 мая. Кратковременно повысится температура: 25 мая ночью −2, +3, днем + 17, +22, 26 мая ночью +3, +8, днем +10, +15, на севере области +5, +9.

За начало лета метеорологи принимают дату устойчивого перехода средней суточной температуры через +15. На юге Свердловской области, согласно климатическим данным (1991−2020 гг.), это происходит в основном в период 5—8 июня, на севере области — 11—15 июня.

Ранее ЕАН писал, что в ближайшие дни в Свердловской области ожидаются заморозки:

23 мая — до 0, −5 на всей территории области, кроме юго-востока;

24 мая — до 0, −5 на всей территории области;

25 мая — до 0, −2 в восточной части области.

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