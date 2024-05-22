Стало известно, какая погода ждет свердловчан в июне

Тем временем в Свердловской области повсеместно ожидаются дожди 25 и 26 мая. Кратковременно повысится температура: 25 мая ночью −2, +3, днем + 17, +22, 26 мая ночью +3, +8, днем +10, +15, на севере области +5, +9.
За начало лета метеорологи принимают дату устойчивого перехода средней суточной температуры через +15. На юге Свердловской области, согласно климатическим данным (1991−2020 гг.), это происходит в основном в период
Ранее ЕАН писал, что в ближайшие дни в Свердловской области ожидаются заморозки:
23 мая — до 0, −5 на всей территории области, кроме юго-востока;
24 мая — до 0, −5 на всей территории области;
25 мая — до 0, −2 в восточной части области.