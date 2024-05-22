В Копейске продолжается благоустройство площади Трудовой Славы

Начальник управления благоустройства Ольга Кривопускова сообщила: "На данный момент идёт демонтаж старых конструкций, а также прокладка электрической линий. На площади будет полностью новое электропитание, опоры, а светильники будут необычными. Также предусмотрено, что для новой иллюминации будут установлены электрошкафы.
22 мая будут проведены работы по очистке территории после демонтажа старых скамеек, столбиков из детских площадок. Также подрядчиками были заказаны элементы благоустройства — это игровые комплексы, в том числе для маломобильных детей. Вместо привычных нам скамеек установят монолитные, которые будут залиты сразу на месте их нового расположения.
Аварийные деревья, в количестве 42 штук, были убраны. Снос был согласован с отделом экологии. На данный момент они все утилизированы".