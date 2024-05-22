В Копейске продолжается благоустройство площади Трудовой Славы

22 мая будут проведены работы по очистке территории после демонтажа старых скамеек, столбиков из детских площадок. Также подрядчиками были заказаны элементы благоустройства — это игровые комплексы, в том числе для маломобильных детей. Вместо привычных нам скамеек установят монолитные, которые будут залиты сразу на месте их нового расположения.