До конца мая омичей ждут восемь дождливых дней

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, до конца мая в Омской области ожидается восемь дождливых дней. Непогода будет почти каждый день.
Так, по данным синоптиков, регион накроют ливень и гроза 22 мая. Порывы ветра будут достигать 17−22 метров в секунду. Всё это будет сопровождаться дождями разной интенсивности и грозой. Возможен град.
Также местами по области осадки ожидаются в течение всего оставшегося месяца — 23, 24, 26, 27, 29, 30 и 31 мая. Жары в эти дни тоже ждать не стоит — температура воздуха будет колебаться от +8 до +15 градусов.