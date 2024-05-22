Иркутские приставы передали конфискованные автомобили на СВО

Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по региону.
Так, в зону СВО из Приангарья отправятся грузовой УА3−22069, кроссовер Mitsubishi Outlander, внедорожник Lexus NX200T, а также лампы-фары и бензопилы, конфискованные у «черных лесорубов».
В Иркутской области судебные приставы передали конфискованные у нелегальных лесорубов и любителей нетрезвого вождения автомобили в зону специальной военной операции.
Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по региону.
Так, в зону СВО из Приангарья отправятся грузовой УА3−22069, кроссовер Mitsubishi Outlander, внедорожник Lexus NX200T, а также лампы-фары и бензопилы, конфискованные у «черных лесорубов».