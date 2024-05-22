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Красноярские турфирмы начали продавать путевки на Хайнань с прямым перелетом

Красноярские турфирмы начали продавать путевки на остров Хайнань (Китай).

Источник: РИА "Новости"

Красноярские турфирмы начали продавать путевки на остров Хайнань (Китай).

Полетная программа из Красноярска стартует в конце июня. Выполнять перелеты будет «Аэрофлот». Туры на остров продают уже на начало июля.

Что касается цен, то дешевле 75 тысяч на человека путевок не найти. Например, за 10-дневный тур с вылетом 8 июля надо будет заплатить 80 тысяч, в стоимость входит перелет, страховка и только завтраки, проживание в четырехзвездочном отеле.

При этом пока купить самостоятельно билеты по маршруту «Красноярск — Санья» нельзя. Агрегаторы и официальный сайт авиаперевозчика выдает только маршруты с пересадками.

Добавим, сейчас из Красноярска можно напрямую улететь в китайские Пекин и Харбин.

туризм и отдых