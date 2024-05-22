Под Гомелем рысь задушила в вольере 27 ланей, когда учила рысят охотиться

Он добавил, что некоторым из ланей, содержавшихся в вольере, было по два года. По его словам, летом от ланей ждали потомства. Представитель БООР уточнили, что рысь привела детенышей в вольер для того, чтобы дать им мастер-класс по охоте. Он обратил внимание на то, что если бы все происходило в естественных условиях, то такого числа убитых животных не было бы.