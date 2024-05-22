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Под Гомелем рысь задушила в вольере 27 ланей, когда учила рысят охотиться

Под Гомелем в вольере рысь задушила 27 ланей, когда учила рысят охоте.

Источник: Комсомольская правда

Под Гомелем рысь задушила в вольере 27 ланей, когда учила рысят охотиться. Подробности Sputnik.by озвучил заместитель председателя Гомельской областной организационной структуры Белорусского общество охотников и рыболовов Юрий Лашкевич.

— Рысь, у которой уже появилось потомство, устроила ночную охоту и выбрала наш вольер. Животные были не просто съедены, а были задушены. Погибли 27 особей лани, — отметил Лашкевич.

Он добавил, что некоторым из ланей, содержавшихся в вольере, было по два года. По его словам, летом от ланей ждали потомства. Представитель БООР уточнили, что рысь привела детенышей в вольер для того, чтобы дать им мастер-класс по охоте. Он обратил внимание на то, что если бы все происходило в естественных условиях, то такого числа убитых животных не было бы.

— А в нашем случае она проникла в вольер, где была большая концентрация ланей.

Он предположил, что среди проникших на территорию вольера могли быть две взрослые особи, а также рысята.