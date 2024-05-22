Мошенники стали приглашать на бесплатную флюорографию в рамках обязательного медстрахования

Второй, более распространенный последнее время сценарий, когда с помощью кода из СМС злоумышленники получают доступ в портал «Госуслуги» жертвы. После чего мошенники могут провести ряд махинаций: от оформления микрозаймов до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую вместе с данными всех документов можно перепродать другим злоумышленникам для таргетированных атак.