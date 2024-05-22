Мошенники стали приглашать на бесплатную флюорографию в рамках обязательного медстрахования

Выглядит приглашение довольно достоверно, учитывая, что медики рекомендуют раз в год проходить такое обследование. Мошенники предлагают якобы пройти флюорографию за счет средств обязательного медицинского страхования.
Ничего не подозревающей жертве предлагают выбрать одну из ближайших клиник, выбрать дату и время посещения и для подтверждения отправить код из СМС-сообщения.
После отправки кода могут быть реализованы два сценария. Первый — кодом может подтверждаться транзакция по списанию средств со счета. Такое развитие ситуации возможно, если злоумышленники получили данные карты жертвы или взломали ее мобильный банк.
Второй, более распространенный последнее время сценарий, когда с помощью кода из СМС злоумышленники получают доступ в портал «Госуслуги» жертвы. После чего мошенники могут провести ряд махинаций: от оформления микрозаймов до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую вместе с данными всех документов можно перепродать другим злоумышленникам для таргетированных атак.
Единственный совет, который неоднократно повторяется — никогда никому не передавать коды из СМС.