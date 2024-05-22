Сколько чаевых принято оставлять в Европе

В Испании сервис берет 10 процентов, но не везде. Kirker Holidays пишут, что сфера обслуживания является «почитаемой и хорошо оплачиваемой профессией» в Испании. Поэтому тут туристы платят меньше дополнительных денег, чем в других странах. В целом приемлема сумма от 5 до 10 процентов от счета. Издание отметило, что при обслуживании в ресторане или в кафе от чаевых можно воздержаться, а вот, например, гидам стоит оставлять от 5 до 10 евро чаевых (от 2500 до 5000 тенге — прим. ред.).