Сколько чаевых принято оставлять в Европе

Великобритания
В этой стране чаевые стали популярными во время пандемии, пишет издание. В заведениях или в такси сейчас имеются QR-коды, через которые можно направить свое «спасибо» официанту, хостесу или курьеру. Эксперты рекомендуют оставлять 15−20 процентов чаевых от общего счета.
Они также предупреждают, что если вы берете еду навынос, то можете не оставлять чаевых. Что касается ресторанов, нужно посмотреть — не включены ли в счет 15 процентов за обслуживание. За услуги гида можно отставить примерно 5 фунтов стерлингов (2500 тенге — прим. ред.). А вот за уборку номера в качестве комплимента принято оставлять 3 фунта стерлингов в день (1500 тенге — прим. ред.).
Франция
Во французских ресторанах на законодательном уровне в чеке уже закреплены 15 процентов за обслуживание. Более того, официанты в этой стране получают прожиточный минимум, поэтому тут можно оставить материальные поощрения только тем, чье обслуживание привело вас в восторг.
Но можно оставить чаевые гиду, в случае если вы обратитесь за его услугами. Обычно оставляют от 2 до 5 евро, примерно от 1000 до 2500 тенге. В отелях персонал тоже получает прожиточный минимум с доплатами, но можно оставить от 2 евро.
Испания
В Испании сервис берет 10 процентов, но не везде. Kirker Holidays пишут, что сфера обслуживания является «почитаемой и хорошо оплачиваемой профессией» в Испании. Поэтому тут туристы платят меньше дополнительных денег, чем в других странах. В целом приемлема сумма от 5 до 10 процентов от счета. Издание отметило, что при обслуживании в ресторане или в кафе от чаевых можно воздержаться, а вот, например, гидам стоит оставлять от 5 до 10 евро чаевых (от 2500 до 5000 тенге — прим. ред.).
Италия
Чаевые являются неким стандартом в этой стране. Причем оставлять их нужно официантам, курьерам и даже водителям такси — в размере 10 процентов от суммы. А что касается услуг гида, то если вы обращаетесь группой, то одному гиду стоит оставить примерно 40 евро за целый день.
Если в счете есть надпись servizio incluso, что означает уже добавленные 10 процентов за обслуживание, то можно воздержаться.
Греция
В этой стране на чаевые не обращают особого внимания. Культура чаевых наиболее укоренилась на островах с большим потоком туристов, таких как Миконос, Крит и Санторини. Там округление счетов до ближайших 5 или 10 евро за хорошее обслуживание является нормой.
Германия
В Германия почти такая же ситуация, как в Британии. Услуги сервиса могут запросить через банкомат в качестве чаевых 20 процентов от суммы. В неформальных заведениях, где можно поесть и выпить, на прилавке часто есть банка-копилка Sparschwein, в которую при желании можно бросить несколько монет.
Также в Берлине распространены бесплатные экскурсии, однако люди всегда призывают оставлять чаевые гидам. Примерно от 2500 до 5000 тенге.
Турция
Сервис отеля, ресторана и кафе в Турции уже включает 15 процентов в чеки. Счета расшифровать в этой стране сложно, однако в конце можно увидеть надпись servis, которая будет означать то, сколько процентов уже включено в чек. Обязательными чаевые являются при посещении хаммама, там принято оставлять персоналу чаевые в размере около 15 процентов от суммы. Лучше всего давать чаевые наличными.