Пацаны парили, а я рядом стоял: среди хабаровских школьников вырос спрос на «электронки»

Вейпинг уже давно и прочно вошел в жизнь современной молодежи. Сегодня одни не ступят и шагу без пода в кармане, другие даже говорят о целой культуре вейпинга. Количество марок вейпов, подов и жидкостей растет по всей стране, как и количество точек продажи, а значит, растет и спрос на них. Под губительное воздействие никотина все чаще попадают несовершеннолетние, которые хотят казаться старше и круче, а сигарета, как известно, придает возраста и статуса.