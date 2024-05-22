Пацаны парили, а я рядом стоял: среди хабаровских школьников вырос спрос на «электронки»

Вейпинг уже давно и прочно вошел в жизнь современной молодежи. Сегодня одни не ступят и шагу без пода в кармане, другие даже говорят о целой культуре вейпинга. Количество марок вейпов, подов и жидкостей растет по всей стране, как и количество точек продажи, а значит, растет и спрос на них. Под губительное воздействие никотина все чаще попадают несовершеннолетние, которые хотят казаться старше и круче, а сигарета, как известно, придает возраста и статуса.
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Продажи электронных средств доставки никотина растут на территории России также быстро, как и количество точек их продажи. Так, по данным сервиса «2ГИС», в прошлом году число магазинов, торгующих электронными сигаретами, увеличилось на 32% от 2022 года и составило 16,9 тысяч точек.
Такой стремительный рост объясняется просто. Во-первых, этот сегмент рынка меньше регулируется законодательством, а маржинальность продукции серьезно выше, чем у традиционной табачной. Во-вторых, бешеными темпами растет популярность одноразовых pod-систем, которые в народе прозвали «одноразками». В-третьих, невиданный для традиционной табачной продукции ассортимент вкусов привлекает как курильщиков со стажем, так и тех, кто до знакомства с «одноразками» никогда не употреблял никотин.
ДЕТСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Современные дети намного быстрее взрослых начинают разбираться в трендах, то есть в том, что сейчас модно. К сожалению, «мода» на парение электронных сигарет не обошла стороной и детей.
— Стабильно раз в два дня, а то и каждый день ко мне приходили несовершеннолетние ребята и просили продать им жидкости или вейпы. Понятное дело, я отказывал. В сети, где я работал, за этим очень строго наблюдали, — рассказал «КП» — Хабаровск" экс-сотрудник магазина электронных сигарет Влад.
Но современные дети на то и современные, чтобы придумывать разные способы покупки желанной «одноразки» или жидкости. Как правило, ребята обращаются к прохожим с просьбой купить товар за них. Некоторые люди, почему-то, не отказывают.
— У меня пытались купить якобы «с разрешения родителей» и говорили: «А если мы записку принесем с разрешением». А вообще, чаще всего, дети просят случайного прохожего купить им то, что нужно. Нередко это происходит прямо при консультанте. Здесь ситуация получается интересная: с одной стороны, я понимаю, что сейчас эту «одноразку» я, фактически, продаю ребенку, с другой — мое понимание не является причиной отказа. Вот и приходилось мириться с ситуацией, — продолжает Влад.
Популярность таких устройств среди детей видна невооруженным взглядом. Особенно по выходным у торговых центров города. Причина популярности ясна: детям нравится выглядеть и чувствовать себя взрослыми. Более того, электронные устройства не оставляют запаха на руках как сигареты, а значит, меньше шансов быть пойманным настоящим взрослым.
ЧТО ТАКОГО?
Разговоры о том, что парение подов намного менее вредно, чем курение сигарет, не прекращаются с начала популярности электронных сигарет, но это не так. По данным Роспотребнадзора, аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. Причем, пары жидкости без никотина могут привести к более сильному повреждению. Частое парение электронных сигарет может вызвать сужение артерий, что приведет к сердечному приступу.
Не стоит забывать, что большинство устройств электронной доставки никотина в организм имеют в составе своей жидкости тот же никотин, что и в сигаретах, только в другой форме. Редакция «КП» — Хабаровск" призывает не забывать, что никотиновая зависимость, как и любая другая, негативно воздействует в том числе на психику человека, что может привести к необратимым последствиям. Употребление табака и никотинсодержащей продукции вредит вашему здоровью.