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Число абортов в Омске значительно снизилось

Также увеличилась продолжительность жизни.

Источник: Om1.ru

Министерство здравоохранения Омской области подвело итоги работы ведомства за 2023 год. Среди ключевых показателей — продолжительность жизни, количество абортов, уровень удовлетворенности населения качеством медуслуг.

За прошлый год значительно снизилось количество абортов, их стало меньше на тысячу. Также выросла продолжительность жизни омичей выросла и составила 72 года.

Всего за 2023 год к медикам обращались 15,4 миллионов раз, скорую помощь вызывали 543 тысячи раз.

Ранее мы писали о погоде в Омской области до конца мая. К сожалению, прогноз снова нетуешительный, ведь почти каждый день местами по региону будут лить дожди.

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