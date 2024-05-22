Число абортов в Омске значительно снизилось

Министерство здравоохранения Омской области подвело итоги работы ведомства за 2023 год. Среди ключевых показателей — продолжительность жизни, количество абортов, уровень удовлетворенности населения качеством медуслуг.
За прошлый год значительно снизилось количество абортов, их стало меньше на тысячу. Также выросла продолжительность жизни омичей выросла и составила 72 года.
Всего за 2023 год к медикам обращались 15,4 миллионов раз, скорую помощь вызывали 543 тысячи раз.
Ранее мы писали о погоде в Омской области до конца мая. К сожалению, прогноз снова нетуешительный, ведь почти каждый день местами по региону будут лить дожди.