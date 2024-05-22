Глава Иркутской области встретился с региональным Союзом сельских женщин

Глава Иркутской области Игорь Кобзев встретился с региональными представителями Российского Союза сельских женщин и вручил им благодарственные письма за вклад в развитие Приангарья. Помимо этого стороны обсудили изменения в социальных сферах сел области.
— Многое удалось сделать. Особый контроль по-прежнему за ремонтом дорог, работой общественного транспорта и медицины. Предстоит работа с минсельхозом, вместе будем развивать опорные сельские поселения, мы поучаствуем в разработке комплексных мероприятий для конкретных территорий, — подчеркнула председатель регионального Союза сельских женщин Нина Суворова.
Игорь Кобзев отметил участие организации в воспитании нового поколения, усилении общественной роли сельских женщин и укреплении института семьи. Кроме того, губернатор области подчеркнул, что эта плодотворная работа ведется уже 18 лет.
Иркутская областная организация «Российский Союз сельских женщин» появилась 18 января 2006 года. Ее отделения открыты в 21 населенном пункте региона. За время своей работы участники организации воплотили около 30 социально значимых проектов.