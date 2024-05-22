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В Россию проник вариант коронавируса FLiRT

В Россию проник вариант коронавируса FLiRT.

Источник: Башинформ

По информации Роспотребнадзора, после праздничных дней отмечается спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с большим количеством контактов между людьми в праздники. Ведомство продолжает следить за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 на всей территории России. По-прежнему, как и во всем мире, преобладающим остается геновариант Omicron.

Между тем были выявлены единичные новые геноварианты.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности. Симптоматика вариантов FLiRT схожа с Omicron — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса, обоняния», — пояснили в Роспотребнадзоре.

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