С 1 июня из Чернышевского в Калининград пустят дополнительный поезд

«По выходным и праздничным дням назначается пригородный поезд № 6503 Чернышевское — Калининград. Рельсовый автобус будет отправляться со станции Чернышевское в 7:17 и следовать со всеми остановками. Время прибытия на Южный вокзал — 9:44. Пригородный поезд № 6508 сообщением Калининград — Чернышевское, ранее курсирующий по рабочим дням, назначается в ежедневное обращение. Время отправления с Южного вокзала останется прежним — 18:23», — говорится в сообщении.