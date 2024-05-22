С 1 июня из Чернышевского в Калининград пустят дополнительный поезд, который будет курсировать по выходным и праздникам. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в среду, 22 мая.
«По выходным и праздничным дням назначается пригородный поезд № 6503 Чернышевское — Калининград. Рельсовый автобус будет отправляться со станции Чернышевское в 7:17 и следовать со всеми остановками. Время прибытия на Южный вокзал — 9:44. Пригородный поезд № 6508 сообщением Калининград — Чернышевское, ранее курсирующий по рабочим дням, назначается в ежедневное обращение. Время отправления с Южного вокзала останется прежним — 18:23», — говорится в сообщении.
В выходные пассажиров недавно запущенного поезда Калининград — Краснолесье встретили пограничники, туристов попросили предъявить паспорта.