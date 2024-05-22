В Кузбассе назначили нового председателя правительства региона

В правительстве Кузбасса произошли кадровые изменения. Андрей Панов, ранее занимавший пост заместителя губернатора по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии, назначен первым заместителем губернатора и председателем правительства Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. До 2018 года Панов он работал в Якутии, где возглавлял министерство промышленности и геологии. Затем Панов переехал в Кузбасс и занял должность заместителя губернатора.