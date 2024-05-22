В Башкирии утвердили границы братских могил красноармейцев и партизан.

Башкультнаследие утвердило границы и режимы использования территорий ряда объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующие приказы Башкультнаследия опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Башкультнаследия, список объектов культурного наследия с утвержденными границами и режимами использования территории пополнили:
- «Братская могила красноармейцев, погибших при освобождении г. Белебея от белогвардейской банды в 1919 году», расположенная в городе Белебее. Памятник распложен в парке Славы (бывший «Соколовский сад») в Белебее, который появился в 1967 году. Ранее на месте парка был небольшой сад с могилами (братскими) красноармейцев и революционеров, участников Гражданской войны, жертв белогвардейских мятежей. На памятнике установлена мемориальная плита «Вечная слава героям гражданской войны». В 1967 году произведена реставрация и ремонт объекта культурного наследия.
- «Братская могила партизан Барымева М. В., Харжавина Ф. И., Лысенко О., Мулюкова С. М., Кудисова В. М., погибших во время Гражданской войны в 1918 году в битве с белой бандой», расположенная в селе Ирныкши Архангельского района республики. Памятник павшим в годы Гражданской войны жителям села Ирныкши был установлен в 1928 году.
Режим использования территорий объектов культурного наследия предусматривает запреты на строительство объектов капитального строения; проведение земляных, мелиоративных и иных работ; использование технологий, создающие динамические нагрузки на объекты; установка киосков, павильонов и навесов, а также засорение территорий и уничтожение объектов культурного наследия или их частей.
Режим не ограничивает проведение работ по сохранению объектов.