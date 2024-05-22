В Башкирии утвердили границы братских могил красноармейцев и партизан.

Режим использования территорий объектов культурного наследия предусматривает запреты на строительство объектов капитального строения; проведение земляных, мелиоративных и иных работ; использование технологий, создающие динамические нагрузки на объекты; установка киосков, павильонов и навесов, а также засорение территорий и уничтожение объектов культурного наследия или их частей.